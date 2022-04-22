البنك الدولي يدعو للتوازن بين العمل التنموي والإغاثي باليمن

واشنطن (وكالات)

أعلن البنك الدولي، أمس، استمرار دعمه لمشاريع التنمية في اليمن، وحرصه على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم.

وأكد ميرزا حسن، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، خلال لقائه مع وزير التخطيط اليمني واعد باديب، في واشنطن، على ضرورة إحداث التوازن بين العمل التنموي والإغاثي، وأهمية التوجه بشكل أكبر نحو العمل التنموي الذي سيساهم بدوره في التخفيف على الجانب الإغاثي وتقليل البطالة والدفع بعجلة الاقتصاد.

وشدد اللقاء على ضرورة المواءمة بين الدعم الطارئ وأهداف التنمية طويلة المدى، فيما استعرض جهود التنسيق بين الحكومة اليمنية ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والقادمة.

ورحب باذيب بالنهج المركزي الذي يتبعه موظفو البنك الدولي في معالجة الأوضاع الطارئة في اليمن، مشيراً إلى أهمية التخفيف من الاعتماد على المساعدات والتوجه نحو خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات، وبالتالي المساهمة في استقرار العملة.

وأشار باذيب إلى الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد في ما يتعلق بالأمن الغذائي، منوهاً بضرورة تقديم حلول عاجلة لإشكالية الأمن الغذائي، والتعويل على البنك الدولي في تخطى مسألة الدعم الطارئ وتقديم المساهمة في معالجة المشاكل التنظيمية أو الهيكلية التي تواجه مسألة الأمن الغذائي.

كما حث البنك الدولي على استمرار مساهمته الفاعلة للمساهمة في التعافي الاقتصادي، من خلال دعم القطاع الخاص وكذلك القطاعات الاقتصادية المنتجة من أجل خلق فرص العمل واستقرار الاقتصاد، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وجرى مناقشة أهمية استئناف إعادة فتح مكتب البنك الدولي في عدن، وإعادة استئناف البعثات والمهمات من قبل مدراء مشاريع البنك الدولي.