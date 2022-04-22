الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
فرنسا تطالب بفتح طرق تعز المحاصرة
جان ماري صفا، سفير فرنسا لدى اليمن
23 ابريل 2022 01:58

باريس (وكالات)

طالبت الحكومة الفرنسية بسرعة فتح الطرق في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد، والمحاصرة من قبل ميليشيات «الحوثي» منذ سبع سنوات، وذلك تنفيذاً للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وجاءت دعوة فرنسا على لسان سفيرها لدى اليمن جان ماري صفا، في سياق ترحيبه باستئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، اعتباراً من يوم غد الأحد.
وتضمن اتفاق الهدنة الأممية، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الجاري، ولمدة شهرين، فتح المعابر والطرقات في مدينة تعز المحاصرة، إضافة إلى محافظات أخرى، غير أنه وبعد مضي نحو ثلاثة أسابيع، ترفض ميليشيات «الحوثي» فتح الممرات والمعابر الإنسانية بين المحافظات اليمنية، والذي تعتبره الحكومة الشرعية مطلباً إنسانياً وإحدى أولويات الهدنة.
وقال السفير صفا في تغريدات على حساب السفارة الفرنسية بموقع تويتر: «يجب الأخذ بعين الاعتبار كل أشكال المعاناة في جميع أنحاء اليمن، وفتح الطرق في تعز دون تأخير لإظهار الالتزام الصادق من جميع الأطراف بالسلام».
ورحب السفير الفرنسي باستئناف رحلات الطيران التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد وصول ناقلات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستساهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتوطيد الهدنة الأممية الجارية في اليمن.
والأسبوع الماضي، دعا السفير الفرنسي الميليشيات «الحوثية» إلى تقديم تنازلات حقيقية للتخفيف من معاناة اليمنيين وتحقيق السلام في اليمن، كما طالبهم بفتح الطرقات في تعز للتخفيف من معاناة الناس فيها.

فرنسا
اليمن
الحكومة الفرنسية
تعز
ميليشيات الحوثي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©