رئيس الوزراء اليمني: ملتزمون بالمحددات السياسية لمجلس القيادة الرئاسي

عدن (وكالات)

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، التزام حكومته بالمحددات السياسية لمجلس القيادة الرئاسي، والتي وردت في خطاب الرئيس رشاد العليمي عقب أدائه اليمين الدستورية، وكذا التوصيات المهمة المقدمة من مجلس النواب.

ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على استيعاب المتغيرات والمستجدات التي حدثت، وفي مقدمتها التحول التاريخي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وبدء مرحلة جديدة من العمل والإنجاز، إضافة إلى تضمين التوجيهات الواردة في خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وكذا مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية المنعقد في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن برنامج عملها.

ورحّب بالرقابة الفاعلة، لمجلس النواب على أداء الحكومة التنفيذي، وتطلعه إلى تعاون وثيق بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية من أجل تكامل الأداء، بما ينعكس على مصالح الوطن وحياة المواطنين اليومية.

وأشار إلى أن الحكومة تعكف حالياً على وضع خطط جديدة تستوعب كافة التطورات والتغيرات، مؤكداً أن انتقال السلطة وممارسة مجلس القيادة الرئاسي لمهامه في عدن واكتمال عقد ومسار سلطات الدولة المختلفة هو فاتحة لمرحلة جديدة تضع الحكومة أمام استحقاقاتها، وسينعكس هذا الأمر على خطط وأداء الحكومة.

وثمن عبدالملك منح مجلس النواب الثقة لحكومة الكفاءات السياسية والمصادقة على برنامجها العام.

وكان مجلس النواب اليمني منح في جلسته المنعقدة أمس الأول بالعاصمة المؤقتة عدن، الثقة للحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض في ديسمبر 2020.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، صوت مجلس النواب بإجماع أعضائه على منح الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها.

واقترح مجلس النواب على الحكومة تكييف برنامجها وفقاً للمتغيرات التي حدثت بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وأولويات مهامه وأهدافه، وكذا استيعاب مخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت في الرياض خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل الجاري.

ودعا رئيس البرلمان اليمني، رئيس وأعضاء الحكومة إلى التعامل بجدية في تحقيق هذا البرنامج والملاحظات الواردة عليه، مطالباً بتقارير متكاملة تقدم إلى المجلس في جلساته القادمة.

كما أكد على أن ترفع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الاتصالات ووزارة الدفاع تقارير خلال ثلاثة أشهر إلى المجلس.