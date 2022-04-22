مواجهات بساحات «الأقصى» وإصابة 57 فلسطينياً

القدس (وكالات)

أكد مسعفون أن 57 فلسطينياً، على الأقل، أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس، أمس، مع استمرار العنف خلال شهر رمضان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تدخلت عندما بدأ مئات الأشخاص في إلقاء الحجارة والمفرقعات واقتربوا من الحائط الغربي حيث كانت تجري صلوات يهودية.

وقال شهود إن الشرطة الإسرائيلية دخلت الحرم القدسي بعد صلاة الفجر، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على نحو 200 فلسطيني، بعضهم كانوا يرشقون الحجارة. وقال مدير المسجد، إن الشرطة استخدمت أيضاً طائرة مسيرة في إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأثار تصاعد العنف مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقاً على غرار الحرب التي دارت رحاها في العام الماضي في قطاع غزة.

وتقول المصادر الطبية، إن القوات الإسرائيلية قتلت منذ مارس ما لا يقل عن 29 فلسطينياً في الضفة الغربية، وإن 14 قتلوا في إسرائيل في هجمات نفذها فلسطينيون في الشوارع.

وأحد أسباب تصاعد التوتر خلال العام هو تزامن شهر رمضان مع احتفال اليهود بعيد الفصح، وخلالهما يتدفق مزيد من الزوار على الحرم القدسي.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي عندما أصيب أكثر من 150 فلسطينياً وثمانية من أفراد الشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي «تثير قلقاً بالغاً من أن استخدام القوة كان واسع النطاق وغير ضروري وعشوائياً».

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالتقاعس عن تطبيق حظر طويل الأمد على ممارسة الشعائر اليهودية في ثالث أقدس الأماكن لدى المسلمين، ويعتبرون مثل هذه الزيارات بمثابة استفزاز.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل أوقفت الزيارات اليهودية خلال الأيام الأخيرة من رمضان، ابتداء من أمس الجمعة، كما هو الحال في السنوات الماضية. ويزيد عدد المسلمين الوافدين إلى الحرم القدسي خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

ويقع الحرم القدسي أعلى هضبة البلدة القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وأدى عشرات الآلاف من محافظات الضفة بما فيها مدينة القدس، ومن داخل أراضي الـ 48، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بأن قرابة 150 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الكريم في الأقصى، رغم الاعتداءات التي رافقت صلاة الفجر، وامتدت حتى ساعات الصباح، كانت حصيلتها عشرات الإصابات في صفوف المصلين، بعضهم وُصفت إصاباتهم بالخطيرة.

وخلال الأسبوع الماضي، أصيب أكثر من مئتي شخص معظمهم من الفلسطينيين، بجروح في صدام في الحرم القدسي ومحيطه، أدت أيضا إلى هجمات صاروخية شنتها مجموعات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة على الدولة العبرية وغارات إسرائيلية رداً على ذلك.

وأدانت اللجنة العربية الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، الذي عقد أمس الأول، بناء على دعوة من المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيس اللجنة، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك.

وبحث اجتماع اللجنة التطورات الخطيرة التي يشهدها المسجد الأقصى والقدس الشريف، والتوترات القائمة والاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية، إلى جانب القيام بتحرك عربي مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات، وإنهاء العنف واستعادة التهدئة الشاملة، والعمل على تثبيت الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى والحرم الشريف، وسبل إحياء عملية السلام في المدى المنظور لتحقيق حل الدولتين.

وحذر البيان من أن هذه الاعتداءات تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى وحرية وصول المصلين إليه، كما حذر من أنّها تنذر بإشعال دوامة من العنف وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.