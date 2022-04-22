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زيلينسكي يكشف عن وصول أسلحة متطورة إلى أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
23 ابريل 2022 01:19

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن وصول أسلحة غربية جديدة إلى بلاده.
وقال، في كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من الليل، إن الحلفاء يقدمون أخيرا الأسلحة التي طلبتها كييف، مضيفا أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف.
بدورها، قالت كندا الجمعة إنها زودت الجيش الأوكراني بمدفعية ثقيلة في أعقاب تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو في وقت سابق هذا الأسبوع بإرسال مزيد من قطع المدفعية إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع إن كندا سلمت الآن عددا من مدافع "هاوتزر إم 777" والذخيرة الخاصة بها إلى القوات الأوكرانية وتقوم بوضع اللمسات الأخيرة على عقود مركبات مدرعة سترسلها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. 

المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
أسلحة
الدول الغربية
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