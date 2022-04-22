أميركا تحذر جزر سليمان من وجود عسكري صيني

حذرت الولايات المتحدة، الجمعة، جزر سليمان من السماح بوجود عسكري صيني دائم على أراضيها بعد إبرام اتفاق بين بكين والأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ. وأعلنت جزر سليمان والصين، في وقت سابق من أبريل الجاري، التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن قضايا أمنية. والتقى وفد أميركي، برئاسة كورت كامبل منسق مجلس الأمن القومي لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوجافاري الجمعة في العاصمة هونيارا. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الوفد الأميركي حدد جوانب واضحة مثيرة للقلق فيما يتعلق بالغرض ونطاق وشفافية الاتفاقية". وأوضح "إذا تم اتخاذ خطوات لإنشاء وجود عسكري دائم بحكم الأمر الواقع، أو قدرات لاستعراض القوة، أو منشأة عسكرية"، على حد وصف الوفد، فإن "الولايات المتحدة ستكون لديها عندئذ مخاوف كبيرة وسترد وفقا لذلك". وأضاف البيان الأميركي أن رئيس الوزراء أكد لضيوفه أن الصين لن يكون لها "قاعدة عسكرية" و"لن يكون لها وجود طويل الأمد" هناك. ويبلغ عدد سكان الدولة الجزيرة، الواقعة شمال شرق أستراليا، نحو 700 ألف نسمة، ولكن لها أهمية استراتيجية كبيرة. تنشط الصين بشكل متزايد في منطقة المحيط الهادئ، وهي المنطقة التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بنفوذ على نحو تقليدي.