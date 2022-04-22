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6 قتلى بانفجار مطعم في مقديشو
انفجار مطعم في مقديشو
23 ابريل 2022 00:42

قال مسؤول في هيئة الإسعاف إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم، الجمعة، في انفجار وقع بمطعم ساحلي في العاصمة الصومالية مقديشو.
وأكد عبد القادر عبد الرحمن مدير الهيئة "حتى الآن، نقلنا ستة مدنيين قتلى وسبعة آخرين مصابين".
وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية الصومالية مسؤوليتها عن الانفجار.
وكثيرا ما تنفذ حركة الشباب تفجيرات ضد المدنيين وقوات الأمن في مقديشو وأماكن أخرى.
وكثيرا ما يرتاد مسؤولون أمنيون وحكوميون مطعم "بيسكاتور" للمأكولات البحرية الذي افتتح في الآونة الأخيرة في شاطئ ليدو بجنوب مقديشو.
وأدى مئات من النواب الصوماليين اليمين الدستورية، الأسبوع الماضي، مما مهد الطريق أمامهم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

المصدر: رويترز
الصومال
مقديشو
انفجار
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