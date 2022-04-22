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روسيا تعلن حصيلة ضحايا غرق السفينة الحربية "موسكفا"
السفينة الحربية الروسية "موسكفا" (أرشيفية)
22 ابريل 2022 23:55

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، حصيلة ضحايا السفينة الحربية المتطورة التي غرقت قبل أيام في البحر الأسود.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن بحاراً لقي مصرعه وإن 27 آخرين أصبحوا في عداد المفقودين بعد غرق الطراد الروسي "موسكفا" الأسبوع الماضي.
وأضافت الوزارة أنه جرى إنقاذ 396 بحاراً آخرين من أفراد طاقم الطراد الصاروخي.
وتقول موسكو إن "موسكفا"، وهي السفينة الرئيسية بأسطولها في البحر الأسود، غرقت بعد أن تسبب حريق في انفجار الذخيرة. وتقول أوكرانيا إنها أصابت الطراد بصاروخ مضاد للسفن.

المصدر: رويترز
سفينة حربية
غرق
روسيا
البحر الأسود
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