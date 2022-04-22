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تحذير أوروبي-أميركي إلى الصين بشأن روسيا
ويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر في بروكسل
22 ابريل 2022 23:43

وجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة إلى الصين بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت واشنطن وبروكسل، إن أي دعم من بكين للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأي مساعدة لموسكو للالتفاف على العقوبات الغربية قد يلحقان الضرر بالعلاقات مع الصين.
وأجرت ويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأميركي يومي الخميس والجمعة محادثات واسعة النطاق مع الأمين العام لجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان مشترك للجانبين أنهما يشيدان بـ"وحدة الصف الاستثنائية بين ضفتي المحيط الأطلسي" في مواجهة العملية الروسية في أوكرانيا.
وأشار البيان إلى أن الجانبين "يواصلان حض الصين على عدم الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا أو تقويضها، وعلى عدم تقديم دعم بأي شكل، ويجددان التأكيد على أن أي دعم كهذا ستكون له تداعيات على علاقاتنا مع الصين".
وأعربت شيرمان وسانينو عن "هواجس" بشأن ما قالا إنها ضغوط اقتصادية مارستها الصين مؤخراً، معربين عن "معارضتهما لها" ومؤكدين "تضمانهما مع الجهات المستهدفة ومشددين على أهمية التعاون الدولي".

المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
الصين
عقوبات
روسيا
الاتحاد الأوروبي
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