مسؤول أوروبي يدلي بتوقعات بشأن الأزمة الأوكرانية

أدلى مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بتوقعات بشأن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال المسؤول إن من المرجح أن تزيد روسيا هجماتها في شرق أوكرانيا وعلى طول ساحلها، مضيفاً أن الأسبوعين المقبلين قد يكونان حاسمين في العملية. وأوضح المسؤول للصحفيين "هذه ليست حكاية خيالية نهايتها الوشيكة سعيدة. أعتقد أن من المرجح أن نرى زيادة كبيرة للغاية في حدة هجمات الجيش الروسي في الشرق (الأوكراني)". وأضاف "أعتقد أن من المرجح أن نرى تكثيفاً لهجمات الجيش الروسي بطول الساحل".ومضى قائلاً: "أعتقد أننا سنرى الأسبوعين المقبلين باعتبارهما حاسمين".