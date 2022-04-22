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جوتيريش يلتقي بوتين في موسكو الثلاثاء
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
22 ابريل 2022 21:20

قالت إيري كانيكو مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيزور موسكو يوم الثلاثاء حيث سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت كانيكو للصحفيين أن جوتيريش سيعقد أيضا اجتماع عمل ويحضر مأدبة غداء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
بدوره، أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أنّ جوتيريش سيزور روسيا الأسبوع المقبل حيث سيلتقي الرئيس بوتين، في أول اجتماع بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال  دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن "الثلاثاء 26 أبريل، سيصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وسيستقبله أيضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأرسل جوتيريش الثلاثاء رسالتين منفصلتين إلى الرئيس بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب فيهما منهما استقباله في كلّ من موسكو وكييف.

المصدر: وكالات
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