الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
فرنسا تعلن قراراً مهماً لصالح أوكرانيا
جندي أوكراني يتحصن في خندق
22 ابريل 2022 20:28

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا سترسل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، من بينها مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع بالإضافة إلى نظام أسلحة صاروخي موجه مضاد للدبابات.
وتجنب مسؤولون فرنسيون إلى حد كبير الحديث بالتفصيل عن شحنات الأسلحة التي ترسلها البلاد إلى أوكرانيا.
وقال ماكرون "على أية حال، إننا نوفر معدات كثيرة، بدءا من طراز ميلان وحتى طراز سيزار إلى أنواع متعددة من الأسلحة".
وذكرت صحيفة  "وست فرانس"، نقلا عن مصادر في الجيش، أن 12 مدفعا من طراز "قيصر هاوتزر" ذاتية الدفع ستصل إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.وتستطيع مدافع "قيصر"، المحمولة على شاحنات، أن تضرب أهدافا على مسافة 40 كيلومترا.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر في قصر الإيليزيه، أنه سيتم اعتبارا من غد السبت تدريب 40 جنديا أوكرانيا في فرنسا على تشغيل هذه المدافع.
في السياق ذاته، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس توريد المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.وقال شولتس، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، إن "إمكانيات الجيش الألماني لتوريد المزيد من الأسلحة من ترسانته قد استنفدت إلى حد كبير".
وأضاف "سنقوم بتوريد ما لا يزال متاحا بالتأكيد"، مشيرا في ذلك إلى أسلحة مضادة للدبابات وألغام مضادة للدروع وذخيرة مدفعية.
وذكر شولتس أنه تم وضع قائمة مع قطاع صناعة الأسلحة الألماني بالمعدات العسكرية التي يمكن تسليمها بسرعة.
وأكد مناقشة هذه القائمة مع وزارة الدفاع الأوكرانية.

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
فرنسا
أسلحة
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©