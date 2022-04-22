فرنسا تعلن قراراً مهماً لصالح أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا سترسل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، من بينها مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع بالإضافة إلى نظام أسلحة صاروخي موجه مضاد للدبابات. وتجنب مسؤولون فرنسيون إلى حد كبير الحديث بالتفصيل عن شحنات الأسلحة التي ترسلها البلاد إلى أوكرانيا. وقال ماكرون "على أية حال، إننا نوفر معدات كثيرة، بدءا من طراز ميلان وحتى طراز سيزار إلى أنواع متعددة من الأسلحة". وذكرت صحيفة "وست فرانس"، نقلا عن مصادر في الجيش، أن 12 مدفعا من طراز "قيصر هاوتزر" ذاتية الدفع ستصل إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.وتستطيع مدافع "قيصر"، المحمولة على شاحنات، أن تضرب أهدافا على مسافة 40 كيلومترا. وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر في قصر الإيليزيه، أنه سيتم اعتبارا من غد السبت تدريب 40 جنديا أوكرانيا في فرنسا على تشغيل هذه المدافع. في السياق ذاته، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس توريد المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.وقال شولتس، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، إن "إمكانيات الجيش الألماني لتوريد المزيد من الأسلحة من ترسانته قد استنفدت إلى حد كبير". وأضاف "سنقوم بتوريد ما لا يزال متاحا بالتأكيد"، مشيرا في ذلك إلى أسلحة مضادة للدبابات وألغام مضادة للدروع وذخيرة مدفعية. وذكر شولتس أنه تم وضع قائمة مع قطاع صناعة الأسلحة الألماني بالمعدات العسكرية التي يمكن تسليمها بسرعة. وأكد مناقشة هذه القائمة مع وزارة الدفاع الأوكرانية.