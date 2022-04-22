ارتفاع كبير لقتلى تفجير قندوز في أفغانستان

سجلت حصيلة قتلى وجرحى التفجير الذي شهدته مدينة قندوز في شمال أفغانستان، اليوم الجمعة، ارتفاعاً كبيراً. وقال مسؤول، إن الحصيلة ارتفعت إلى 33 قتيلا على الأقلّ جراء التفجير الذي استهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة. وكتب المسؤول أن "التفجير وقع في مسجد في منطقة إمام صاحب في (ولاية) قندوز مسفرًا عن مقتل 33 مدنيًا بمن فيهم أطفال". وأضاف أن 43 شخصا أصيبوا أيضا في التفجير. كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل وإصابة 20 على الأقل. لم يتضح، حتى الآن، من يقف وراء الانفجار الذي جاء بعد عدة انفجارات هزت أفغانستان أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها، من بينها تفجير في مسجد في مدينة مزار الشريف أمس الخميس.