بوتين يتهم كييف بمنع المقاتلين في ماريوبول من الاستسلام

اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، كييف بعدم السماح للقوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ماريوبول الساحلية بالاستسلام، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وأعلن الكرملين أن "كل عناصر القوات المسلّحة الأوكرانية والمقاتلين في كتائب قومية والمرتزقة الأجانب الذين ألقوا سلاحهم تم ضمان بقائهم أحياء وتلقيهم العلاج المناسب وفقا للقانون الدولي، ورعاية طبية جيّدة"، مضيفا "لكن نظام كييف يمنع الاستفادة من هذه الفرصة".

وتقول أوكرانيا إن المئات من عناصر قواتها ومن المدنيين باتوا محاصرين في مجمّع آزوفستال الصناعي في ماريوبول، وأطلقت كييف دعوات عدة لوقف إطلاق النار من أجل السماح للنساء والأطفال والمسنّين بمغادرة المدينة بشكل آمن.

وأعلن الكرملين أن بوتين قال خلال المحادثات الهاتفية "المطوّلة" مع ميشال إن "جرائم حرب عديدة" ارتكبتها القوات الأوكرانية تم تجاهلها.