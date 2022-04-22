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روسيا تعلّق على المفاوضات مع أوكرانيا
علم روسيا (يمين) وأوكرانيا في قاعة المحادثات بين الوفدين (أرشيفية)
22 ابريل 2022 18:36

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، تعثر المفاوضات الرامية إلى إيجاد وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا.
وقال لافروف إن المفاوضات "متعثّرة، لأن اقتراحًا قدّمناه إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمّت صياغته مع الأخذ في الاعتبار تعليقاتهم، لا يزال بدون جواب".
من جانبه، أشار رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إلى أن جلسة مفاوضات جديدة عُقدت اليوم الجمعة.
وتجري روسيا وأوكرانيا مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
ووضعت روسيا شروطا لوقف العملية منها نزع سلاح أوكرانيا وبقاؤها على الحياد وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا
مفاوضات
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