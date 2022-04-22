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محاكمة قاتل 3 أشخاص بعملية طعن في ألمانيا
مثول منفذ عملية الطعن في ألمانيا
22 ابريل 2022 18:27

مثل شاب أمام محكمة، اليوم الجمعة، على خلفية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في هجوم طعن وقع بجنوب ألمانيا في يونيو  الماضي.
وستحدد المحكمة ما إذا كان ينبغي احتجاز منفذ الهجوم في مصحة نفسية مغلقة.
يعتقد المحققون أن الرجل كان يعاني مرضا عقليا في وقت الهجوم الذي وقع في مدينة فيرتسبورج، وبالتالي ستحدد المحاكمة ما إذا كان يمكن إدانته جنائيا.
ووُجهت إليه تهم بالقتل العمد والشروع في القتل والاعتداء الخطير.
وقال هانز-يوخن شريبفر المحامي الموكل للدفاع عنه إن المشتبه به كان يعاني من نوبة ذهان و"هلوسة سمعية دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة المروعة".
وقع حادث الطعن في مركز تجاري في ساحة ب"ارباروسابلاتس"، وهي من الميادين الرئيسية في المدينة البافارية، في 25 يونيو 2021. والضحايا كن ثلاث نساء أعمارهن 24 و49 و82 عاما.
وأصيبت أربع نساء أخريات بجروح خطيرة إلى جانب فتاة كانت في الحادية عشرة من العمر في ذلك الوقت وصبي عمره 16 عاما. وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.
والمشتبه به لاجئ يعيش في فيرتسبورج منذ 2015، وألقي القبض عليه بعد إطلاق النار عليه في الفخذ، بحسب الشرطة.
ويقول مكتب المدعي العام في مدينة ميونيخ إن الرجل تصرف بدافع الكراهية تجاه ألمانيا التي يقول إنه عومل فيها بشكل غير عادل.

المصدر: رويترز
محكمة
عملية طعن
ألمانيا
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