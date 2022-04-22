لندن تدرس تسليم بولندا دبابات لمساعدة أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة أن المملكة المتحدة تدرس إرسال دبابات إلى بولندا لكي تُرسل وارسو دباباتها إلى القوات الأوكرانية التي تحارب روسيا.

وقال جونسون خلال زيارة تمتدّ يومين في الهند "ندرس إرسال دبابات إلى بولندا لمساعدتهم فيما يرسلون بعض دباباتهم من طراز تي-72 اس إلى أوكرانيا".

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يتفق مع تقييمات استخباراتية تفيد بأن القتال قد يتواصل حتى نهاية العام المقبل، قال للصحافيين في نيودلهي "المؤسف هو أن هذا احتمال واقعي"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ جسيما".