المستشار الألماني يعلن توريد المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس توريد المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

وقال شولتس في تصريحات لمجلة «دير شبيجل» الألمانية: «إمكانيات الجيش الألماني لتوريد المزيد من الأسلحة من ترسانته قد استنفدت إلى حد كبير.

سنقوم بتوريد ما لا يزال متاحاً بالتأكيد»، مشيراً في ذلك إلى أسلحة مضادة للدبابات وألغام مضادة للدروع وذخيرة مدفعية.

وذكر شولتس أنه تم وضع قائمة مع قطاع صناعة الأسلحة الألماني بالمعدات العسكرية التي يمكن تسليمها بسرعة، مضيفا أنه تم مناقشة هذه القائمة مع وزارة الدفاع الأوكرانية، موضحاً أن الأمر يتعلق حتى الآن بـ«أسلحة دفاعية وقذائف هاون لمعارك المدفعية».

وقال شولتس في المقابلة التي نشرت اليوم الجمعة إن ناقلات الجنود والمدفعية يمكن استخدامها بسرعة، مضيفا أن الأسلحة من المخزونات السوفيتية السابقة، والتي يعرفها الأوكرانيون جيداً، ستكون أيضاً الأكثر جدوى على المدى القصير، موضحا أنه على المدى المتوسط ستساعد ألمانيا أوكرانيا على توسيع قدراتها الدفاعية «بالأسلحة الغربية أيضا».