روسيا: تدمير منظومة صواريخ إس300- أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير ما يصل إلى كتيبة من القوات الأوكرانية بأفرادها وأسلحتها ومعداتها قرب إحدى محطات سكة الحديد، وذلك باستخدام صواريخ من طراز "كاليبر".

وأفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في إفادة صحفية، مضيفا أن القوات الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة منظومة دفاع جوي أوكرانية "إس300-" قرب بلدة نوفوسيلكا، كما قتلت ما يصل إلى 80 مقاتلا من النازيين ودمرت 23 قطعة من المركبات المدرعة قرب بلدة ألكسندروفكا، حسب مأوردته قناة"إر تي عربية"الروسية.

وذكر كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 7 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخا من طراز "توتشكا - أو" بالقرب من بلدة دونيتسكويه.

وأشار إلى أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية نفذت 1285 مهمة قتالية خلال الليل، ودمرت 9 مستودعات وقود و37 موقع قيادة للجيش الأوكراني،

فيما استهدف الطيران الحربي الروسي 58 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 51 منطقة تمركز للقوات والمعدات، و4 نقاط قيادة.