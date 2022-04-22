أوكرانيا: الوحدات الروسية تكثف عملياتها شرقاً

قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني اليوم الجمعة، إن وتيرة القتال قد اشتدت في عدة أماكن بشرق البلاد. وقالت هيئة الأركان في تقرير اليوم إن الوحدات الروسية كثفت عملياتها القتالية على طول الخط الأمامي في منطقة دونيتسك.

كما تواصل القتال حول مدينة بوباسنا، والتي تسيطر عليها القوات الروسية بشكل جزئي، بحسب المعلومات الأوكرانية. وأيضا استمر القتال العنيف، كما كان الحال منذ عدة أيام، حول مارينكا، حيث تحاول القوات الروسية التقدم بدعم من المدفعية. يشار إلى أن هذه المعلومات من مناطق الحرب لا يمكن التحقق منها من مصدر مستقل.