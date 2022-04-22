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كييف: ماريوبول تواصل مقاومة الهجوم الروسي
حواجز من المركبات على طريق أثناء الصراع بين أوكرانيا وروسيا في مدينة ماريوبول
22 ابريل 2022 12:22

أكدت كييف أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي تقول موسكو إنها "حررتها" ما زالت تقاوم القوات الروسية، مشيرة إلى أن آلاف المقاتلين الأوكرانيين يواصلون القتال بضراوة للدفاع عن مجمع آزوفستال الهائل للصناعات المعدنية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان البرتغالي الخميس "لا يوجد مبنى واحد لم يتضرر في ماريوبول. مدينة محترقة بالفعل".
وأضاف "لأكثر من شهر، حاصرت القوات الروسية ماريوبول (...) كان مئات الآلاف من المدنيين (عالقين) هناك بدون طعام وبدون ماء وبدون دواء تحت عمليات قصف مستمرة".


وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن القوات الروسية "حررت" ماريوبول وأمر المقاتلين الأوكرانيين المتبقين بمحاصرة موقع آزوفستال الصناعي حيث تحصنوا، بدلا من اقتحامه. 

لم يعلن فولوديمير زيلينسكي هزيمته مؤكدا أن المعركة ما زالت مستمرة.
ويرفض المقاتلون الأوكرانيون في ماريوبول الاستسلام، بينما تتواصل جهود إجلاء المدنيين. 
وتحدث صحافي من وكالة فرانس برس عن وصول ثلاث حافلات تقل مدنيين من ماريوبول إلى مدينة زابوريجيا الكبيرة في جنوب شرق أوكرانيا الخميس.

ويؤكد المسؤولون الأوكرانيون أنهم يريدون إجلاء المزيد من المدنيين من ماريوبول لكنهم يتهمون القوات الروسية باستهداف طريق يستخدمه فارون من المعارك.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك على تطبيق تلغرام "نعتذر لسكان ماريوبول الذين انتظروا الإجلاء اليوم من دون نتيجة".
وأضافت أن "عمليات القصف بدأت قرب نقطة التجمع ما أدى إلى إغلاق الممر (الإنساني)".


المصدر: وكالات
كييف
ماريوبول
روسيا وأوكرانيا
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