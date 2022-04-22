فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة فرانس برس الجمعة.

وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن، كما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس لوكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركتي رينو ونيسان إن غصن "فوجئ" بتقارير إعلامية نُشرت في وقت سابق عن أن المدعين الفرنسيين أصدروا أمرا دوليا بالقبص عليه.

وقال المتحدث باسم غصن "هذا أمر مفاجئ .. غصن تعاون دائما مع السلطات الفرنسية".

جاء رد المتحدث باسم غصن بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ووسائل إعلام فرنسية أن المدعين الفرنسيين أصدروا مذكرة توقيف دولية بحق غصن.