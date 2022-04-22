زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج مئات المليارات لإعادة الإعمار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ستتكلف مئات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار ما أن ينتهي الصراع مع روسيا.

وتابع زيلينسكي، خلال حديثه في اجتماع مشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن عبر رابط فيديو، أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهرياً

لتعويض خسائرها الاقتصادية وسط الصراع مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن أوكرانيا سوف تحتاج " مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء ذلك لاحقا".

وأضاف أن القوات الروسية كانت تحاول تدمير" كل شيء في أوكرانيا يمكن أن يستخدم كقاعدة اقتصادية للحياة، وذلك يتضمن محطات السكك الحديدية ومخازن

الأغذية ومصافي النفط".

وقال الزعيم الأوكراني أن القوات الروسية دمرت بالفعل بنى تحتية ومدارس وجامعات ومستشفيات ومنازل لا حصر لها في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شمهال خلال الإجتماع في واشنطن إن أوكرانيا سوف تحتاج ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار في صورة دعم خارجي في

كل شهر من الأشهر المقبلة.

وأشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بالحكومة الأوكرانية لما تقوم به من عمل من أجل ضمان استقرار اقتصاد شامل نسبيا

من خلال تحركات حذرة على الرغم من الصراع.

وقالت إن صندوق النقد الدولي يقدر أن أوكرانيا سوف تحتاج حوالي 5 مليارات دولار كل شهر خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان

استمرار عمل الحكومة والمؤسسات الحكومية المهمة.

وحذرت جورجيفا من أن هذا يجب أن يكون عبر مساعدات مباشرة وليس قروضا، مشيرة إلى أن تراكم المزيد من الديون في الوقت الحالي "ليس من الحكمة"

لأنه سيتعين إعادة هيكلة هذه الديون لاحقا.