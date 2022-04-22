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وزير الدفاع الأميركي يدعو لاجتماع حول أوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يرحب برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في البنتاغون في واشنطن
22 ابريل 2022 08:36

دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وزراء الدفاع من عدة دول لعقد اجتماع حول أوكرانيا في قاعدة جوية بألمانيا الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما ذكره المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في واشنطن يوم الخميس.

ولم يقدم كيربي أي تفاصيل حول المشاركين. ولكنه قال إن المشاركين لن يكونوا فقط من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو). ويعتبر أحد أهداف الاجتماع هو الأمن والسيادة الدائمين لأوكرانيا. 

وسيكون الاجتماع أيضًا حول الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا لما بعد الحرب الحالية.

وأوضح كيربي "أن الوزير... يعتقد أنه ليس من السابق لأوانه البدء في مناقشة مع الحلفاء والشركاء على المدى الطويل حول ما يجب أن تبدو عليه السيادة الأوكرانية مستقبلا".

وأعلنت الحكومة الأميركية في وقت سابق يوم الخميس عن تخصيص 800 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وأضاف كيربي "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن ما نقدمه يتم بالتشاور الكامل مع الأوكرانيين وأنهم يعتقدون أن هذه المنظومات ستكون مفيدة لهم في القتال في دونباس. أين ومتى وكيف يشغلونها سيكون الأمر بالطبع متروكا لهم". 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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