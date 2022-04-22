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تبادل رسائل ودية بين زعيمي الكوريتين
تبادل رسائل ودية بين زعيمي الكوريتين
22 ابريل 2022 08:25

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية الجمعة بأن الزعيم كيم جونغ أون شكر لرئيس كوريا الجنوبية المنتهية ولايته مون جاي-إن، جهوده نحو تحسين العلاقات بين البلدين.

وأكد "البيت الأزرق"، مقر الرئاسة في سيول، أن الزعيمين تبادلا رسائل ودية، دون كشف تفاصيلها.
التقى مون الزعيم الكوري الشمالي ثلاث مرات وساهم في المحادثات بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ومنذ العام 2019، توقفت المفاوضات، ويعود ذلك جزئيا إلى خلافات حول تخفيف العقوبات وما قد تكون كوريا الشمالية على استعداد للتخلي عنه في مقابل ذلك.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الجمعة إن كيم ومون اعتبرا أن العلاقات بين الكوريتين ستتطور إذا ما "بذل الجانبان، بأمل، جهودًا ثابتة".

وأضافت الوكالة أن كيم قال أيضا إن القمم "التاريخية" مع مون أعطت الناس "أملا بالمستقبل".
وأشارت إلى أن كيم عبّر عن "تقديره للمعاناة والجهود التي بذلها مون جاي-إن من أجل القضية العظمى للأمة حتى الأيام الأخيرة من ولايته".

المصدر: وكالات
سول
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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