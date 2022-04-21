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إسرائيل: لا تغيير في الوضع القائم لمجمع الحرم القدسي
إسرائيل: لا تغيير في الوضع القائم لمجمع الحرم القدسي
22 ابريل 2022 02:28

تل أبيب (وكالات) 

أكدت إسرائيل، أمس، أنها تطبق حظراً مفروضاً منذ فترة طويلة على صلاة اليهود في مجمع المسجد الأقصى بالقدس. 
وقوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى في ظل تزامن شهر رمضان مع عيد الفصح عند اليهود وعيد القيامة عند المسيحيين.
وقال ليئور حياة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: «إسرائيل تحافظ على الوضع القائم الذي يتضمن حرية الصلاة للمسلمين وحرية الزيارة لغير المسلمين»، مضيفاً: «الشرطة تنفذ حظر صلاة اليهود».
وتابع: «على مدى السنوات القليلة الماضية لم تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة، خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، لمنع أي احتكاك».

فلسطين
المسجد الأقصى
إسرائيل
الحرم القدسي
القدس
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