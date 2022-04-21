الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
قصف إسرائيلي على غزة بعد هجوم صاروخي
قصف إسرائيلي على غزة بعد هجوم صاروخي
22 ابريل 2022 02:27

غزة (وكالات)

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، أمس، أن إسرائيل نفذت ضربات جوية في وسط غزة، قبل فجر أمس، بعد سقوط صاروخ أطلق من القطاع في إسرائيل.
وذكر شهود أن معسكرين للتدريب تستخدمهما حركة «حماس»، التي تحكم الجيب المحاصر، أصيبا في الضربات، ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعاً أمنياً، وجزءاً من موقع تحت الأرض يستخدم لإنتاج محركات الصواريخ.
وذكرت الشرطة أن صاروخاً أطلق من غزة أصاب جنوب إسرائيل في وقت سابق، وهو ما تسبب في أضرار طفيفة لمنزل دون وقوع إصابات. ولم يعلن أي فصيل مسؤوليته عن ثاني هجوم من نوعه خلال أيام.
وأثار تصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مخاوف من الانزلاق مرة أخرى إلى صراع أوسع. ومنذ مارس، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 29 فلسطينياً في مداهمات بالضفة الغربية، كما أسفرت سلسلة من الهجمات نفذها عرب في الشوارع عن مقتل 14 شخصاً في إسرائيل.

قصف إسرائيلي
إسرائيل
قصف إسرائيلي على غزة
غزة
فلسطين
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©