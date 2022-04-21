قصف إسرائيلي على غزة بعد هجوم صاروخي

غزة (وكالات)

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، أمس، أن إسرائيل نفذت ضربات جوية في وسط غزة، قبل فجر أمس، بعد سقوط صاروخ أطلق من القطاع في إسرائيل.

وذكر شهود أن معسكرين للتدريب تستخدمهما حركة «حماس»، التي تحكم الجيب المحاصر، أصيبا في الضربات، ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعاً أمنياً، وجزءاً من موقع تحت الأرض يستخدم لإنتاج محركات الصواريخ.

وذكرت الشرطة أن صاروخاً أطلق من غزة أصاب جنوب إسرائيل في وقت سابق، وهو ما تسبب في أضرار طفيفة لمنزل دون وقوع إصابات. ولم يعلن أي فصيل مسؤوليته عن ثاني هجوم من نوعه خلال أيام.

وأثار تصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مخاوف من الانزلاق مرة أخرى إلى صراع أوسع. ومنذ مارس، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 29 فلسطينياً في مداهمات بالضفة الغربية، كما أسفرت سلسلة من الهجمات نفذها عرب في الشوارع عن مقتل 14 شخصاً في إسرائيل.