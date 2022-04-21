الجامعة العربية: بيان شامل يعالج الموقف بالنسبة للقدس

الرياض (واس)

كشف معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات، والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، التي عقدت اجتماعها الطارئ أمس في العاصمة الأردنية عمّان، تبنت بياناً شاملاً من 16 بنداً تعالج الموقف العربي والإسلامي بالنسبة للقدس والقضية الفلسطينية.

وأوضح أبوالغيط، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، أن الاجتماع رسالة لإحاطة المجتمع الدولي بالاحتجاج العربي على ما يحدث في القدس، كما جرى تناول القضية الفلسطينية بشكل عام.

وأضاف أن الدول العربية ستعطي اجتماع اللجنة أكبر قدر من الزخم الدولي أمام الأمم المتحدة، معبراً في نفس الوقت عن عميق الشكر للأردن على هذه المبادرة الكريمة في طلب عقد اللجنة وبهذه السرعة.

من جهته، لفت وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى أن الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية، أكد أنه لا يمكن القبول بأي اعتداء على المقدسات في القدس أو تغيير هويتها.

وأضاف إن الاجتماع الطارئ بحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وفي القدس، وسبل مواجهته من أجل حماية المقدسات وضمان حرية المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية في شهر رمضان الفضيل بكل حرية ومن دون قيود، ومن أجل وقف العنف واستعادة التهدئة التي عمل الجميع من أجل الوصول إليها بشكل مكثف.

وقال الوزير الأردني: أمام الدول العربية حتى نهاية شهر رمضان فترة حرجة، ومطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، واحترام الوضع التاريخي القانوني القائم في المسجد الأقصى، ووقف كل الممارسات التي تقوض هذا الوضع، وتشكل اعتداء على المسجد والمصلين.

وأوضح الصفدي أن الأيام العشرة المقبلة حساسة، ونأمل عدم إدخال غير المسلمين إلى المسجد الأقصى الآن كخطوة على الطريق الصحيح باتجاه احترام الوضع التاريخي والقانوني في كل أيام السنة، حتى نحول دون مواجهة تفجر الأوضاع في كل رمضان وفي كل وقت.