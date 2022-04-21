مقتل وإصابة العشرات بتفجيرين في أفغانستان

كابول (وكالات)

قُتل 16 شخصاً على الأقلّ، وأصيب العشرات بجروح في تفجيرين وقعا في أفغانستان أمس، تبنّاهما تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد يومين من هجوم على مدرسة في حي شيعي من كابول.

وقتل 12 شخصاً في تفجير ظهراً استهدف مسجداً شيعياً في مدينة مزار الشريف في شمال البلاد، وفقاً للمتحدّث باسم هيئة الصحة في ولاية بلخ أحمد ضياء زنداني.

وأضاف إن 58 شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم 32 في حال الخطر.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروّعة لضحايا أثناء نقلهم إلى المستشفى من مسجد «سه دكان» في مزار الشريف في شمال البلاد.

وقال الزنداني: «وصل أهالي الضحايا إلى مستشفيات المدينة بحثاً عن أقاربهم، كما قدم العديد من السكان للتبرع بالدم».

وسارع تنظيم «داعش» إلى تبنّي التفجير.

وفي ولاية قندوز قُتل أربعة أشخاص، على الأقلّ، وأصيب 18 آخرون بجروح في تفجير دراجة مفخخة.

وقال المتحدّث باسم شرطة الولاية عبيد الله عبيدي، إنّ الانفجار نجم عن دراجة مفخخة، واستهدف سيارة تقلّ ميكانيكيين يعملون في وحدة عسكرية تابعة لـ«طالبان».