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«البنتاجون»: تسريع تصنيع «الشبح» المسيّرة
مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»
22 ابريل 2022 02:28

واشنطن (وكالات) 

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، أمس، أن سلاح الجو الأميركي يعمل سريعاً على تصنيع الطائرات المسيرة التي يطلق عليها اسم «الشبح»، والتي تدخل في صفقة أسلحة جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، وهي ذات قدرة مماثلة للطائرات المسيرة المسلحة «سويتش بليد».
وبعد الانسحاب من شمال أوكرانيا، أعادت القوات الروسية تجميع صفوفها هذا الأسبوع لبدء هجوم جديد في إقليمين بشرق أوكرانيا يشكلان ما يعرف بحوض دونباس.
واستخدمت القوات الأوكرانية بفاعلية الأسلحة الغربية، ومنها صواريخ ستينجر وجافلين إلى جانب الطائرات المسيرة مثل طائرات بيرقدار التركية وسويتش بليد الأميركية، لاستهداف القوات الروسية.
وتتيح الطائرات المسيّرة للقوات الأوكرانية عادة ضرب القوات الروسية والمعدات من الجو، من دون أن تكون بالضرورة قريبة من أهدافها، كما هو الحال مع بعض الأسلحة التي تُستخدم على الأرض.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم «البنتاجون»: «أسرع سلاح الجو في تصنيعها خصيصاً، استجابة للاحتياجات الأوكرانية».
ولا يعرف سوى القليل عن هذه الطائرات المسيرة مثل مداها وقدراتها القتالية على وجه التحديد.
وقال البيت الأبيض، أمس، إنه سيتم تقديم أكثر من 121 منظومة جوية من طراز فينكس جوست التكتيكية المسيّرة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة الأسلحة الجديدة.

البنتاجون
أميركا
وزارة الدفاع الأميركية
سلاح الجو الأميركي
الطائرات المسيرة
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