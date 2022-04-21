البرهان يدعو للوحدة والحوار لإنهاء الأزمة في السودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أفاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أمس، بأن الخروج من الوضع السياسي الراهن في السودان يتطلب وحدة الصف الوطني والاتفاق على حوار شامل.

جاء ذلك لدى لقائه بالخرطوم الفصائل والأحزاب الموقعة على ميثاق الوحدة الاتحادية، والمبادرة التي أطلقها رئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل» محمد عثمان الميرغني في القاهرة الشهر الماضي.

وبحث البرهان مع الفصائل التي وقعت الميثاق المحاور والرؤى التي حملتها المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية، معرباً عن أمله في أن تسهم المبادرة في تعزيز وحدة السودانيين، بما يدفع بأجندة الحوار الوطني للخروج من الوضع الراهن.

وفي الوقت نفسه، تسلم البرهان رسالة خطية من الميرغني تتعلق بمبادرة الأخير لحل الأزمة السياسية وتحقيق الوفاق الوطني الشامل.

ورحب البرهان، خلال استقباله أبناء الميرغني، بالأدوار العظيمة التي يضطلع بها الميرغني في الساحة الوطنية، وجهوده من أجل جمع الصف الوطني، وسعيه الدائم من أجل أمن واستقرار السودان.

وعلى صعيد آخر، سلم السودان الأمم المتحدة مطالبه بخصوص مهام البعثة الأممية «يونيتامس» في السودان، وتتعلق هذه المطالب بدعم الفترة الانتقالية وتحقيق السلام في البلاد.

وقال بيان للخارجية السودانية، إن ذلك جاء خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية السودانية نادر يوسف مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو في نيويورك.