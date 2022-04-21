وزير الدفاع اليمني: مستعدون لفرض خيار السلام الدائم

عدن (وكالات)

أكد وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، أمس، أن القوات المسلحة ستبقى على أتم الاستعداد للتضحية والفداء من أجل تجاوز المنعطفات والتحديات وفرض خيار السلام الدائم«، مضيفاً: سنبقى عند حسن ظن شعبنا وقيادتنا ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح خلال اجتماع لرؤساء الهيئات ومديري الدوائر بوزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة المستجدات الجارية، أن المسؤولية الوطنية تستوجب مضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق والعمل بروح وطنية لتنفيذ المهام الموكلة والانضباط في تنفيذ الأوامر وتطوير عملية الضبط والربط المالي والبشري والعملياتي والالتزام باللوائح والأنظمة.

وأكد المقدشي، أن القوات المسلحة بجميع قطاعاتها وفروعها ستبقى الركن الصلب لأمن واستقرار الوطن تؤدي واجباتها ومهامها الدستورية والوطنية، وتلتزم بالتعليمات القيادية تحت راية الجمهورية وقيم ومبادئ ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وتحت عنوان استعادة الدولة وإنهاء التمرد والإرهاب ودحر الخطر الحوثي، الذي يعبث باليمن والمنطقة. وأضاف: إن معركتنا واحدة وقضيتنا واحدة، والواجب الوطني يفرض علينا العمل معاً من أجل تعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها ويحفظ هيبتها ومكانتها، وتجاوز أخطاء الماضي والتراكمات التي فرضتها الحرب والمضي نحو بناء المؤسسة العسكرية، وفق أسس صحيحة وعقيدة وطنية خالصة بعيداً عن المحسوبية والجهوية والولاءات الضيقة.

وثمن وزير الدفاع، جهود ومواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، الداعمة للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة.