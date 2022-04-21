الجيش اليمني: إسقاط مفخخة «حوثية» غرب صعدة

صعدة (وكالات)

أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، إسقاط طائرة «حوثية» مسيّرة مفخخة، في محور رازح غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات أقصى شمال البلاد، وذلك ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة تحمل متفجرات مفخخة تابعة لميليشيات «الحوثي».

وأوضح أن إسقاط الطائرة «الحوثية»، جرى أثناء ما كانت تحلق باتجاه مواقع عسكرية في محور رازح غرب صعدة.

وفي السياق، رصدت قوات الجيش اليمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي 80 خرقاً للهدنة الأممية، يوم الثلاثاء الماضي، في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.

وأشارت، في بيان، إلى محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة تحت غطاء ناري كثيف باتجاه مواقع عسكرية في محور حيس جنوب الحديدة، وفي جبهة المخدرة غرب مأرب، في أوقات متفرقة من يوم الثلاثاء، مؤكداً إحباط جميع تلك المحاولات. كما قُتل أحد أفراد الجيش اليمني إثر استهداف ميليشيات «الحوثي» أحد مواقع القوات الحكومية في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب.

وبحسب البيان، استمرّت الميليشيات بإطلاق النار بسلاح المدفعية وبالعيارات المختلفة على مواقع قوات الجيش في عدة جبهات، وسط تحليق متواصل للطيران الاستطلاعي المسيّر. كما واصلت الميليشيات الدفع بتعزيزات وعتاد وآليات إلى جبهات مأرب وتعز والحديدة، وإلى جبهات القتال شرق حزم الجوف.