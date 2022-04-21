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العليمي وبلينكن: إجراء إصلاحات حكومية شاملة في اليمن
العليمي وبلينكن: إجراء إصلاحات حكومية شاملة في اليمن
22 ابريل 2022 02:27

عدن (وكالات)

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي دعم الهدنة وإجراء إصلاحات حكومية شاملة في البلاد.
وكتب بلينكن عبر تويتر: «هنأت رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور العليمي على منصبه الجديد، وناقشنا الحفاظ على الزخم الإيجابي في اليمن، بما في ذلك دعم الهدنة لمدة شهرين والإصلاحات الحكومية الشاملة».
وحسب بيان أميركي، رحب وزير الخارجية الأميركي في اتصاله مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني «بالاجتماع المشترك مع الحكومة ومجلسي النواب والشورى في عدن».
وشدد بلينكن في اتصاله مع العليمي، على أهمية وجود «حكومة فعالة باليمن تتسم بالشفافية لتعزيز جهود إنهاء الصراع وحماية حقوق الإنسان»، بحسب البيان.
وأشار إلى دعم بلاده للهدنة المستمرة وفرصة تقديم الإغاثة لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الوقود، مشدداً على أهمية فتح الطرق المؤدية إلى تعز ومناطق أخرى، إلى جانب اغتنام الزخم من هذه التطورات الإيجابية لضمان وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة.

اليمن
رشاد العليمي
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
أميركا
أنتوني بلينكن
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