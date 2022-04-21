عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة في باكستان

طالب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، الخميس، بانتخابات برلمانية مبكرة بعد تولي حكومة جديدة مقاليد السلطة. واستقال خان مع أكثر من 100 نائب من البرلمان ينتمون لحزبه بعد خسارته تصويتا بحجب الثقة دعت إليه المعارضة. وقال خان، أمام حشد ضم عشرات الآلاف بمدينة لاهور في شرق باكستان، "أيا كان من ارتكب خطأ، فهناك طريقة واحدة لتصحيحه وهي إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".
وطلب خان، وهو لاعب كريكت دولي سابق تحول إلى السياسة، من مؤيديه الاستعداد لتلبية دعوته للزحف نحو العاصمة إسلام أباد إذا تأخرت الاستجابة لطلبه بانتخابات مبكرة. وقال "انتظروا ندائي". وشكل رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف، يوم الثلاثاء، حكومة ائتلافية ضمت أحزابا معارضة كانت متنافسة في السابق قبل أن تتحد للإطاحة بخان.