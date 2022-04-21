زيلينسكي يحدد حاجة أوكرانيا من الأموال لإعادة الإعمار
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
22 ابريل 2022 00:42
ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن بلاده بحاجة إلى سبعة مليارات دولار أميركي شهرياً لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها جراء العملية العسكرية الروسية. وطالب زيلينسكي، في خطاب عبر الإنترنت لمنتدى تابع للبنك الدولي، المجتمع الدولي باستبعاد روسيا على الفور من المؤسسات المالية الدولية. وأضاف أن العملية العسكرية أدت إلى توقف نشاط موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وأوقف صادرات البلاد، ما أثر على الأمن الغذائي العالمي.