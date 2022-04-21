خبراء يحذرون من ظهور سلالات جديدة من كورونا

مصطفى أوفى (الاتحاد) حذر خبراء في علم الأوبئة والفيروسات والأمراض المعدية من ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد. وأعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، اليوم الخميس، عن توقعه بأن من الممكن حدوث موجة جديدة للعدوى في الخريف المقبل مشيرا إلى أن الفترات الفاصلة بين الطفرات الجديدة آخذة في التناقص. وطالب الوزير الألماني، وهو أيضا أستاذ جامعي لعلم الأوبئة، بضرورة عمل حساب لظهور متحورات تقاوم التطعيمات بقوة مثل أوميكرون ومتحورات يمكنها الدخول بعمق في النسيج الرئوي مثل متحور «دلتا». ولفت لاوترباخ إلى أن الولايات المتحدة يوجد فيها الآن متحور فرعي جديد من أوميكرون، يعرف علميا بالرمز BA.2.12.1، ينتشر بصورة أسرع من المتحور السائد في ألمانيا وهو «بي ايه 2». بدوره، حذر البروفيسور لورانس يونغ، عالم الفيروسات في جامعة وارويك، في تصريح أورده موقع «ميل أونلاين» الإلكتروني البريطاني، من أنه «لا مفر» من ظهور متحورات جديدة مع استمرار الفيروس في الانتشار والتكاثر، «لا سيما في الفئات السكانية التي لم يتم تطعيمها بشكل كافٍ» ضد مرض كوفيد الناجم عن العدوى بالفيروس. وأضاف يونغ أن هذه المتغيرات «ستظل تهديداً مستمراً حتى لتلك البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة». وأكد «يبدو أن المتحور الفرعي BA.2.12.1 المنتشر في الولايات المتحدة أكثر عدوى من المتحورات السابقة، وينتشر بسرعة في أجزاء من الولايات المتحدة». وأشار إلى أنه «لا يوجد دليل على أن هذا المتحور الفرعي أكثر ضراوة من المتحورات الأخرى. ومع ذلك، سيكون من الخطأ افتراض أن المتغيرات الجديدة ستكون أقل عدوى وأقل خطورة». وقال يونغ: إن ظهور متحورات جديدة «يؤكد حاجة الناس إلى البقاء يقظين وعدم تجاهل تدابير الصحة العامة»، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وتهوية المناطق الداخلية والتركيز على التلقيح على المستوى العالمي. وقال البروفيسور يونغ: إن هذه الإجراءات «ضرورية للحد من انتشار الفيروس».والسلالة الفرعية «BA.2.12.1» تشكل بالفعل خمس الإصابات في الولايات المتحدة في الوقت الحالي. لا يُعرف الكثير عن السلالة الجديدة من الفيروس. لكن يعتقد أنها تتمتع بقدرة على العدوى تصل إلى 27 في المائة، مقارنة بالمتحورة BA.2، والتي هي في حد ذاتها سلالة فرعية من أوميكرون.