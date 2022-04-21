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روسيا تفرض عقوبات على 61 كندياً
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
21 ابريل 2022 23:34

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، منع 61 كنديا بينهم مسؤولون وصحافيون من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي فرضتها أوتاوا على خليفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا «إلى أجل غير مسمى» هم «متورطون بشكل مباشر في تطوير وإسناد وتنفيذ التوجه المناهض لروسيا في كندا».
وتشمل القائمة السوداء الروسية أسماء مسؤولين كنديين، مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى، وصحفيين ومحللين وقادة منظمات غير حكومية، من بينهم مدير الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء الكندي، وقائد القوات الخاصة في الجيش الكندي وقائد البحرية الكندية وقائد سلاح الجو الكندي ورئيس جهاز الأمن والاستخبارات الكندية وقائد القيادة المشتركة لعمليات القوات المسلحة الكندية ومستشار رئيس الوزراء الكندي للسياسات الخارجية والدفاعية وغيرهم من المسؤولين العسكريين والمدنيين.
وأدرجت روسيا في القائمة السوداء حكام عدد من الولايات الكندية، وقياديين حاليين وسابقين لبعثة «يونيفاير» العسكرية.
وتعهدت روسيا بتوسيع قائمة العقوبات في المستقبل القريب. 

المصدر: وكالات
روسيا
عقوبات
كندا
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