رئيس أوكرانيا يوجه طلبا جديدا إلى الدول الغربية

رئيس أوكرانيا يوجه خطابا بالفيديو إلى البرلمان البرتغالي
21 ابريل 2022 22:23
وجه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، اليوم الخميس، طلبا جديدا إلى الدول الغربية. وقال زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة للدفاع عن نفسها في مواجهة العملية العسكرية الروسية. كما طلب من الدول الغربية فرض المزيد من العقوبات على روسيا. وفي كلمة وجهها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى البرلمان البرتغالي، طلب من البرتغال دعم فرض حظر عالمي على النفط الروسي. وتقول روسيا إن عمليتها العسكرية في روسيا تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية منها وحماية المتحدثين باللغة الروسية في أوكرانيا. وقدمت روسيا شروطا لوقفه عمليتها من بينها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.