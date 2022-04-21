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توقيف مشتبه به في تفجير مرفأ بيروت
آثار انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية)
21 ابريل 2022 21:06

قالت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، إن رجلاً من البرتغال سيواجه جلسة استماع في العاصمة مدريد لبحث إمكانية تسليمه لاحتمال ضلوعه في التفجير المدمر في ميناء بيروت عام 2020.
وتوجه الرجل، والذي قالت المحكمة إن اسمه جورج مانويل ميرا نيتو مورييرا، من العاصمة الإسبانية إلى تشيلي هذا الأسبوع لكنه أعيد على متن طائرة إلى مدريد بعد أن احتجزته السلطات التشيلية بناء على طلب من الشرطة الدولية (الإنتربول).
ومثل مورييرا أمام قاض بالمحكمة العليا في مدريد، أمس الأربعاء، وأفرج عنه بكفالة في انتظار جلسة استماع تبحث ترحيله.
ويمكن أن تستغرق عمليات الترحيل في إسبانيا عدة أشهر.
ومورييرا ممنوع من مغادرة إسبانيا. وقال مصدر قضائي إن السلطات صادرت جواز سفره ويتعين عليه تقديم نفسه للسلطات كل أسبوع.
ولقي 215 شخصاً على الأقل حتفهم في لبنان في أغسطس 2020 عندما انفجرت شحنة من نترات الأومونيوم كانت مخزنة في الميناء لنحو سبعة أعوام.

المصدر: رويترز
انفجار
مرفأ بيروت
الانتربول
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