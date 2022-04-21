أوكرانيا تكشف الوضع الميداني في مدينة ماريوبول

كشف الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، عن الوضع في ماريوبول مؤكداً أن القوات الروسية بذلت محاولات لاقتحام ميناء المدينة البحري ومصنع آزوفستال للصلب. يأتي هذا التصريح بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم الخميس، "تحرير" ميناء ماريوبول على الرغم من أن المئات من المدافعين عن المدينة لا يزالون متحصنين داخل مصنع كبير للصلب. وقال بوتين، لوزير الدفاع سيرجي شويجو في اجتماع في الكرملين نقله التلفزيون "أتممت بنجاح الجهود القتالية لتحرير ماريوبول. دعني أهنئك في هذه المناسبة ومن فضلك أبلغ تهنئتي للقوات". وأضاف بوتين "أعتقد أن الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية غير ضروري. آمركم بإلغائه... ليس هناك حاجة لتخوضوا في تلك السراديب وتزحفوا تحت الأرض عبر تلك المنشآت الصناعية... حاصروا تلك المنطقة الصناعية بإحكام حتى لا يمكن حتى لذبابة أن تمر". وقالت أوكرانيا إن محاولة بوتين تجنب مواجهة نهائية مع قواتها في المدينة يعد اعترافا بأن ليس لديه القوات الكافية لهزيمتها. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه "لا دليل بعد على سقوط ماريوبول بالكامل" في أيدي الجيش الروسي.