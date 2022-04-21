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17 قتيلاً بمجزرتين نفذهما إرهابيون في نيجيريا
آثار هجوم إرهابي في نيجيريا
21 ابريل 2022 19:55

قُتل 17 شخصاً على الأقل في مجزرتين نفذهما إرهابيون في اليومين الماضيين في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت اليوم الخميس مصادر محلية.
وأبلغت قوات محلية بأن 11 شخصاً قتلوا، أمس الأربعاء، في هجومين منفصلين استهدفا مقهى ومدرسة ثانوية في شمال شرق البلاد ونفّذهما إرهابيون موالون لتنظيم داعش الإرهابي.
كما نفذ الإرهابيون هجوما آخر الثلاثاء وأسفر عن مقتل ستة أشخاص في مقهى في شرق البلاد.
وبحسب قوات محلية، توغّل الأربعاء نحو عشرين إرهابياً موالياً لتنظيم داعش المتشدد يرتدون زياً عسكرياً في منطقة "غيدام" الواقعة ضمن نطاق ولاية يوبي في شمال شرق نيجيريا.
وقتل الإرهابيون تسعة أشخاص داخل مقهى بعدما أوثقوا أيديهم للخلف، وفق ما أبلغ غريما بكر، المقاتل في صفوف القوات المحلية.وقال بكر "قتلوا تسعة أشخاص في المقهى بينهم امرأتان وشرطي متقاعد".
بعد ذلك، اقتحم الإرهابيون مجمعاً سكنياً لموظفي المدرسة الثانوية المجاورة وقتلوا شخصين ومن ثم أضرموا النيران في المبنى، وهو ما أكّده مقاتل آخر يدعى أبو بكر أدامو.
وقال باباغانا كيارا المقيم في المنطقة، إن السكان اعتقدوا أن الإرهابيين هم جنود أتوا من قاعدة عسكرية في المدينة.
وأوضح "دخلوا بكل هدوء وارتكبوا أفعالهم المشينة من دون أن يسترعوا انتباه الجنود" الحقيقيين.

 

 

المصدر: آ ف ب
هجوم إرهابي
نيجيريا
مجزرة
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