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روسيا تفرض عقوبات على نائبة الرئيس الأميركي
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي
21 ابريل 2022 19:38

فرضت روسيا، اليوم الخميس، عقوبات اقتصادية جديدة على 29 أميركياً تشمل منع دخول الأراضي الروسية.
ووسعت روسيا الحظر، الذي كانت تفرضه على دخول المسؤولين الأميركيين أراضيها، ليشمل كاملاً هاريس نائبة الرئيس الأميركي و28 من المسؤولين الآخرين ورجال الأعمال والصحفيين الأميركيين.
تتضمن قائمة العقوبات، التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية، مؤسس كوقع فيسبوك مارك زكربيرج ونائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس والمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) جون كيربي وآخرين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "هؤلاء الأفراد ممنوعون من دخول روسيا الاتحادية إلى أجل غير مسمى".
وشملت العقوبات أيضا المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس وكبير موظفي البيت الأبيض رونالد كلاين وأمينة إدارة البيت الأبيض إيفان راين (زوجة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن).
وتضمنت قائمة العقوبات أيضا مستشارة وزير العدل (زوجة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان) والباحث السياسي روبرت كاجان (زوج مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند) ونائب وزير الصحة ريتشارد ليفين.

المصدر: رويترز
كامالا هاريس
عقوبات
روسيا
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