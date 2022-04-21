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بايدن يعلن إجراءات جديدة بشأن أزمة أوكرانيا
جو بايدن الرئيس الأميركي
21 ابريل 2022 18:26

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، جملة من الإجراءات بشأن الأزمة الأوكرانية رداً على العملية العسكرية الروسية.
وقال إنه أجاز تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار أميركي أخرى.
وأضاف أن الحزمة الجديدة ستشمل مدفعية ثقيلة و144 ألف طلقة ذخيرة وطائرات مسيرة تكتيكية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة سترسل أسلحة "مباشرة إلى الخطوط الأمامية".
وقال الرئيس الأميركي إن الحزمة الجديدة ستضمن تدفقاً مستمراً للأسلحة إلى أوكرانيا في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح أن أميركا ستقدم 500 مليون دولار مساعدة اقتصادية مباشرة لحكومة أوكرانيا.
وبشأن العقوبات، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستمنع السفن التابعة لروسيا من الرسو في موانئها.
وأكد أنه لا دليل بعد على سقوط مدينة ماريوبول الأوكرانية بالكامل. 

المصدر: رويترز
جو بايدن
أوكرانيا
أسلحة
عقوبات
روسيا
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