رئيسا وزراء إسبانيا والدنمارك يصلان إلى كييف

وصل رئيسا وزراء كل من إسبانيا والدنمارك، اليوم الخميس، للعاصمة الأوكرانية كييف، لإبداء الدعم.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على حسابه على موقع تويتر:«وصلت للتو إلى كييف. أوكرانيا تستحق الدعم والتضامن والمساندة من إسبانيا».

وأفادت رئاسة الوزراء الدنماركية، في بيان، بأن رئيسة الوزراء مته فريدريكسن تزور كييف اليوم مع نظيرها الإسباني، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف البيان أن القادة «سيبحثون الوضع الراهن في أوكرانيا، وتقديم المزيد من الدعم للأوكرانيين، ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالغزو الروسي».