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الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية
الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية
21 ابريل 2022 16:21

يدعو الاتحاد الأوروبي المواطنين إلى القيام بدورهم من أجل وقف اعتماد القارة على الطاقة الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الخميس.
وقد حدد التكتل الأوروبي، بالشراكة مع وكالة الطاقة الدولية، تسع خطوات يمكن أن يتخذها المستهلكون، تتنوع ما بين خفض درجة التدفئة وخفض سرعات السيارة إلى العمل عن بُعد، من أجل تقليل حجم الطاقة المستخدمة.
ومن جانبه، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في ندوة مشتركة عبر الإنترنت مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي: «إننا نواجه أول أزمة عالمية للطاقة».
وقد فكرت الحكومات الأوروبية بالفعل في اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، إلا أنها تحاول حالياً إشراك الأفراد أيضاً.

 

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
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