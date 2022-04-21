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بولندا: نحو 2.9 مليون لاجئ دخلوا البلاد من أوكرانيا
بولندا: نحو 2.9 مليون لاجئ دخلوا البلاد من أوكرانيا
21 ابريل 2022 14:43

 ذكرت شرطة الحدود البولندية في تغريدة اليوم الخميس أن نحو 2.9 مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى بولندا منذ بداية الهجوم الروسي.
شهد أمس الأربعاء عبور نحو 22 ألفاً و300 لاجئ الحدود إلى بولندا، أي أقل بواقع 11% عن اليوم السابق عليه.
غير أن نفس العدد -22 ألفاً و300 شخص- عبروا في الاتجاه المعاكس أمس الأربعاء، عائدين إلى أوكرانيا من بولندا. ومنذ بداية الحرب في الـ24 من فبراير، توجه 779 ألف شخص إلى أوكرانيا من بولندا.
وأفادت السلطات بأن أغلبية من هؤلاء هم مواطنون أوكرانيون، يتوجهون على الأغلب إلى مناطق أعاد الجيش الأوكراني السيطرة عليها.

المصدر: د ب أ
بولندا
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