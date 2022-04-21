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أنباء سارة من الصحة العالمية عن كورونا
عالم الفيروسات ديدييه راولت يصل لحضور مؤتمر صحفي حول Covid-19 في المعهد الطبي IHU في مرسيليا
21 ابريل 2022 13:29

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد في جميع أنحاء العالم انخفض بنحو 25% الأسبوع الماضي، في استمرار للانخفاض منذ نهاية مارس.

وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، في تقرير أسبوعي، أنه تم الإبلاغ عن نحو 5.59 مليون حالة إصابة ما بين 11 و17 أبريل، أي أقل بنسبة 24% عن الأسبوع السابق عليه.

كما انخفض عدد بلاغات الوفيات بنسبة 21% إلى 18215.

كما ذكرت المنظمة أن الإصابات الجديدة انخفضت في أنحاء العالم، وإن كانت نسبتها 2% فقط في الأميركتين. 

وضع التقرير في وقت متأخر من يوم الأربعاء وأُرسل إلى الصحافيين يوم الخميس.

وقالت الوكالة: "يجب تفسير هذه الاتجاهات بحذر لأن العديد من البلدان تعمل بشكل تدريجي على تغيير استراتيجيات اختبار كوفيد-19، ما يسفر عن انخفاض إجمالي عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها وبالتالي انخفاض عدد الحالات التي يتم اكتشافها والإبلاغ عنها".

المصدر: وكالات
كورونا
منظمة الصحة العالمية
كوفيد 19
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