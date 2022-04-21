الصين تصدر إنذاراً باللون الأزرق للتحذير من عواصف رملية

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم الخميس إنذارا باللون الأزرق للتحذير من عواصف رملية. ونقلت وكالة "شينخوا" للأنباء الصينية عن المركز قوله إنه من صباح اليوم الخميس حتى صباح يوم غد الجمعة، من المتوقع أن تجتاح الرمال والغبار بعض مناطق ومنها شينجيانغ الويغورية ونينغشيا ومنغوليا الداخلية ومقاطعات شنشي وشانشي وخبي وجيلين وهيلونغجيانغ، فضلا عن بلديتي بكين وتيانجين.

ونصح المركز العامة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة العواصف الرملية، داعيا السائقين لتوخي الحذر والاستعداد لمواجهة ظروف رؤية ضعيفة. جدير بالذكر أنه يوجد في الصين نظام تحذير للطقس من أربعة مستويات مُرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.