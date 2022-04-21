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ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين
الفليبين.. العاصفة ميجي تودي بحياة 42 شخصاً وتعليق البحث
21 ابريل 2022 11:07

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة تضرب الفلبين هذا العام، إلى 224 شخصاً، فيما لا يزال 147 آخرين في عداد المفقودين، حسبما أفادت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث اليوم الخميس. 

وذكرت الوكالة أن نحو 202 شخص لقوا حتفهم في مقاطعة ليتي، على بعد 599 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مانيلا، حيث دمرت الانهيارات الأرضية المجتمعات المحلية في مدينة بايباي وبلدة أبويوج. 

وأضافت الوكالة أن ما لايقل عن 140 شخصا في مدينة بايباي وبلدة أبويوج في عداد المفقودين. وأوضحت الوكالة أن 22 شخصا آخرين لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات وحوادث أخرى في مناطق متضررة مختلفة، فيما فٌقد سبعة آخرون.

وضربت العاصمة الاستوائية "ميجي" الساحل الشرقي للفلبين في 10 أبريل الجاري، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيارات أرضية وفيضانات.

وتضرر من العاصفة أكثر من 2 مليون شخص في 30 إقليما، وأجبرت العاصفة أكثر من 207 آلاف شخص على الفرار من منازلهم والبقاء في مراكز إيواء.
وأوقفت فرق الطوارئ أمس الأربعاء عمليات البحث عن المفقودين في بلدة أبويوج، بسبب الخطورة التي قد يواجهها رجال الإنقاذ نتيجة تضرر الأراضي هناك نتيجة الانهيارات الأرضية.

وفي مدينة بايباي، توقفت العمليات أيضا باستثناء مكان واحد وهو الموقع الرئيسي للانهيارات الأرضية، بسبب مخاوف بشأن سلامة رجال الإنقاذ.
وأشارت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إلى أن الخسائر في قطاع الزراعة والمنازل والبنية التحتية العامة بسبب العاصفة "ميجي" قدرت بأكثر من 264 
مليون بيزو (2ر5 مليون دولار). 

المصدر: وكالات
الفلبين
الانهيارات الأرضية
الفيضانات
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